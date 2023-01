„Včera to bylo určitě lepší, dnes to zatím není ono. Vzhledem k pátku jsme čekali více lidí i nyní. Ale čas ještě nějaký je, po obědě většinou nějací voliči dorazí,“ řekla v sobotu členka komise okrsku 23 Karin Dostálová.

O volbu prezidenta je v Kolíně zájem, před otevřením místností se stály fronty

Do devíti hodin registrovali slabší účast ve dvacátém okrsku na 1. základní škole, tam byli před desátou hodinou stále pod padesáti procenty. „Obzvlášť před devátou to bylo v porovnání se včerejškem slabé. Pak se to mírně zlepšilo, takže uvidíme, jestli tento trend bude pokračovat,“ líčila zapisovatelka okrsku číslo 20 Jiřina Holubová.

Podobně na tom byli v mateřské škole Čtyřlístek, kde se nachází pátý okrsek. „Včera jsme registrovali nadprůměrný zájem, dnes zatím chodí lidi spíše pomálu,“ sdělil předseda místní komise. Účast se tam v 10.15 hodin pohybovala okolo 57 procent, z čehož deset je sobotních.