Majitel vysílačů, společnost České radiokomunikace, se poohlíží po možném využití vysílačů, které s přechodem na digitální vysílání pozbyly svého původního významu. Stále více se ale hovoří o tom, že právě analogové rozhlasové vysílání by mohlo být tím, čím by stožáry mohly velice pomoci v krizových situacích. Zkrátka že by tvořily záložní možnost komunikace státu s obyvateli. Téměř většina rádií středovlnné vysílání dokáže přijímat.