„Nemůžu se dočkat středy,“ shrnula Lucie Jakubcová. Distanční výuka je pro ni prý opravdu náročná. „Jsem pracující matka, nezbývá mi, než malého někdy nechávat dopoledne doma samotného, přijíždím zapínat a vypínat počítač. Odpoledne pak trávíme děláním úkolů,“ popsala.

Syna do školy určitě pošle. „Těším se, že dítě bude mít zase pravidelný režim. I on se těší na kamarády, je to takový společenský živel, děti mu strašně chybí. A myslím, že se těší i na normální výuku, doma se u počítače neustále vzteká nebo vztekáme, věčně to nejde,“ dodala.

Na návrat žáků se těší i samotné školy a připravují se na něj. Třídy už intenzivně chystají například na základní škole v Pečkách. „Chystáme prostory, dezinfikuje se a podobně,“ uvedl ředitel Luboš Zajíc a dodal, že v provozu budou od 18. listopadu i školní jídelna a školní družina.

Kdo z rodičů pečeckých žáků by dítě do školy v obavě z nákazy poslat nechtěl, nebo dokonce nemohl kvůli karanténě či onemocnění, bude mít možnost individuálního vzdělávacího plánu. „Zajistit prezenční i distanční výuku už by se asi nedalo, nicméně věřím, že drtivá většina rodičů děti do školy pošle,“ uvedl ředitel.

Na běžný provoz pro první dva ročníky se chystají také v ZŠ Kmochova Kolín. „Už se na žáky těšíme,“ zdůraznila zástupkyně ředitelky Jana Mikesková s tím, že distanční výuka se nechystá, škola se alespoň v případě prvňáků a druháků navrací ke klasické prezenční výuce. I zde bude normálně v provozu jídelna i družina.

V ZŠ Plaňany se připravili na obě varianty výuky. „Nakoupili jsme notebooky s kamerami s lepším rozlišením a kvalitními mikrofony, aby učitelka mohla učit ve třídě a zároveň probíhal přenos pro žáky, kteří budou doma,“ potvrdil ředitel Martin Šmahel.

Ne všichni učitelé ale budou moci hned učit, někteří jsou zrovna teď, kdy se malí žáci vracejí, v karanténě. Škola současně staví nové učebny, takže času, kdy děti nebyly v budově, využila. Nyní se řeší úklid či dezinfekce prostor. Také zde bude za dodržení protiepidemický opatření fungovat školní jídelna i družina.