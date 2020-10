Základní školy najíždí na střídavou výuku. Narychlo ji vedení škol na sklonku pracovního týdne zorganizovalo a nyní se ukáže, jak to bude fungovat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Po poradě jsme vše uspořádali tak, že od 12. října začnou žáci osmých a devátých ročníků. Máme obavu, kdybychom museli školu úplně zavřít, tak zkrátka aby toho právě žáci nejvyšších ročníků zvládli co nejvíce. Další týden pak budou chodit do školy šesťáci a sedmáci,“ popsala Iva Lokajová, ředitelka 5. základní školy Kolín, která už jednou musela celá na dva týdny do karantény.