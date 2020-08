/FOTOGALERIE/ Protiepidemická opatření doprovodí první zářijový den do škol všechny žáky, což se promítne i do tradičního slavnostního vítání prvňáčků, které bude leckde poněkud skromnější. Zvlášť pokud počasí nedovolí udělat malou slavnost pod širým nebem.

Děti se znovu vrací do škol s příslibem standardní výuky. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Radek Nešetřil

V Kolíně poprvé usedne do školních lavic zhruba 350 prvňáků, nejvíce jich má ZŠ Prokopa Velikého – téměř sedm desítek. Kolem padesáti jich pak bude na ZŠ Lipanská a ZŠ Mnichovická. „Z bezpečnostních důvodů s ohledem na riziko šíření koronaviru nebudeme vítat prvňáčky společně. Rozdělili jsme je po třídách do dvou skupin s odstupem jedné hodiny. Slavnostní přivítání bude, pokud to dovolí počasí, na školním hřišti, jinak v tělocvičně,“ popsala ředitel ZŠ Mnichovická Iva Lokajová.