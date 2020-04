ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Zatím čekáme, co bude. Snažíme se školu udržet v provozu, probíhá úklidu, dokončujeme instalaci dávkovačů dezinfekce, zjišťujeme, jak jsme na tom se zdravotním stavem učitelů. Uvidíme, jak budou nastaveny rizikové skupiny vyučujících,“ popsal například ředitel Základní školy Pečky Luboš Zajíc. Dálková výuka se podle jeho slov po počátečních zmatcích stabilizovala, většina žáků funguje. „Uvidíme, jak to bude po 25. květnu nastavené. Ale aby byly děti nekontaktní, to bude složité zajistit,“ připustil.

Ředitel Základní školy Žitomířská v Českém Brodě Jiří Slavík udělal mezi rodiči anketu, kolik z nich by chtělo od května děti posílat do školy. Podle aktuálních výsledků je to zhruba polovina rodičů, což představuje přibližně do 150 dětí.

„Zrovna jsme to konzultovali s vedoucí školní družiny. Znamenalo by to deset skupin. To bychom zvládli prostorově i personálně. Můžeme děti rozdělit do čtyř budov, opravdu oddělit i co do pater, toalet a podobě,“ shrnul ředitel Slavík. „Čekáme na manuál z ministerstva, jestli budou jasně dané pokyny, nebo jestli to nechá na ředitelích,“ dodal. Škola už má ve všech budovách rozmístěné zásobníky na dezinfekci, objednává další, řeší ochranné pomůcky pro učitele atd.

Na návrat dětí se připravuje také Základní škola Zásmuky. Také její ředitelka Alena Bernardová potvrdila, že čeká, co vydá ministerstvo, ale má už samozřejmě také připravený postup. „Koncem měsíce chci oslovit třídní učitele, aby obvolali rodiče, zda budou posílat děti do školy,“ předeslala. Zároveň škola čeká, jak to bude se zaměstnanci, mezi nimiž jsou starší učitelky i těhotná paní učitelka. Škola plánuje, že děti budou hlídat družinářky, vypomohou i asistentky. Vše ale samozřejmě musí odsouhlasit také ještě zřizovatel školy.

Ta už je vybavená dezinfekcí, antibakteriálními mýdly, má objednané jednorázové roušky, další šité jsou na cestě, prostory jsou vygruntované, vydezinfikované. Pokud budou ve škole jen děti z prvního stupně, prostorově je rozdělit podle slov ředitelky škola zvládne. „Ale nejvíc nás trápí nejistota. Hned po oznámení v televizi mi volali rodiče, kdy škola otvírá. Pak se zase řeklo, že to bude dobrovolné. Takže zkrátka vyčkáváme,“ shrnula Alena Bernardová.

Stejně tak jsou na tom základní školy v Kolíně. „Čekáme na metodiku z ministerstva školství, kde by měly být přesné podmínky,“ říká ředitelka 5. ZŠ Kolín Iva Lokajová. „Prioritní nadále dle slov pana ministra zůstává dálková výuka. Děti ve škole dopoledne nebudou s učitelem, ale s asistentem a budou dělat to, co nyní dělají s rodiči při výuce na dálku,“ popsala Iva Lokajová s tím, že škola už pořídila teploměry, dezinfekci, řeší ochranné štíty pro učitele atd.

Ředitelé kolínských škol se ve čtvrtek 23. dubna sešli na poradě, kde došli k závěru, že zkrátka opravdu musí vyčkat. „Vyčkáváme na pokyny, protože těžko předávat informace rodičům, když nejsou jasné informace a vše se stále mění,“ potvrdil ředitel 6. ZŠ Kolín Lukáš Kačer.