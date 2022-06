Prvního června na den dětí vyrazila sedmá třída na koloběžkách po cyklostezce do nedalekých Veltrub na hřiště. Tam strávili dopoledne soutěžemi s koloběžkami a ostatními sportovními aktivitami dle libosti. „Je to dobrá aktivita a všechny nás to moc baví. S koloběžkami se dají dělat různé hry či objíždět kužely a je to fakt sranda. Je to zas něco jiného, protože jsme v přírodě. Naše škola je tím originální,“ radostně popsal jedna z žákyň.