/FOTOGALERIE/ Z výměníkové stanice v areálu českobrodské nemocnice vyrůstá školní jídelna s rozlohou přes 150 čtverečních metrů, nemocniční kuchyň se mění na centrální školní kuchyň, která bude schopná uvařit až 1300 jídel denně. Celkové náklady se šplhají k částce 95 milionům, městu se podařilo získat od ministerstva financí 60 milionů dotace. Hotovo by mělo být na podzim.

Z rekonstrukční přestavby školní jídelny a kuchyně v Českém Brodě. | Foto: archiv města

Tyto nové provozy by podle starosty Jakuba Nekolného měly už bez problémů pokrýt vaření a stravování pro všechny školy, a to i do budoucna. Školních dětí přibývá a bude přibývat například v souvislosti s plánovanou velkou výstavbou v lokalitě bývalého cukrovaru. V současné době je kapacita školní jídelny ve Smetanově ulici už na hranici svých kapacitních možností, město vybudovalo alespoň výdejnu jídel z někdejší nemocniční prádelny.