Kolín /FOTOGALERIE/ - Svět zavalený plasty a odpady je soudobým problémem. Jednou z cest, jak stav životního prostředí zlepšit, je i naučit naše děti k šetrnému stylu života. Školka v lese v Kolíně má v tomto ohledu jasno. V rámci akce 'Pojďme na to od lesa, aneb s dětmi o odpadu a bezobalu' se žáčci zapojili do tvoření a získali cenné informace o odpadové problematice.

Školka v lese se rozhodla pod heslem „Tím největším učitelem nás všech je příroda,“ přinést do podvědomí dětí toto téma veselou formou. „Akce probíhala v rámci projektu Světová škola, do kterého je od září školka zapojená. Zhruba od října s dětmi řešíme problematiku odpadků a všeho, co s touto problematikou souvisí,“ uvedla Kristýna Tvrdá za Školku v lese.