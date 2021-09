„Máme připravené antigenní testy. Větší problém s tím, že by rodiče odmítali nechat své děti testovat, jsme na jaře neměli, řešili jsme to individuálně,“ uvedla ředitelka Základní školy Prokopa Velikého Kolín Kateřina Koděrová.

Pokud žáci nebudou testovaní, budou muset mít ve škole neustále respirátor, nebudou moci cvičit, zpívat, budou muset obědvat odděleně a mít i oddělené toalety. „Požádala jsem dopisem rodiče, aby odmítáním testování děti nevyčleňovali z kolektivu. Není to invazivní ani bolestivé testování, zvládli jsme to vloni a věřím, že i teď. Netestovaným dětem by to ubližovalo za něco, za co nesou odpovědnost rodiče. Logisticky se to ve škole zvládnout dá, ale je mi líto těch dětí,“ popsala ředitelka.

Oddělená WC, obědy v koutě

Pro případ, že by rodiče odmítali nechat své děti testovat, má škola připravené oddělená WC v každé ze tří budov, v jídelně označené stoly, které jsou dál v rohu, i stanovený čas, kdy se s nimi asistentka dojde naobědvat, aby nejedly s ostatními.

Že se najdou rodiče, kteří své děti nebudou chtít nechat testovat, počítají na Základní škole v Plaňanech. „Ale není jich moc, je to v řádu jednotek,“ říká ředitel Martin Šmahel. „Na testování už jsme zvyklí, zvládneme to. Kdo z rodičů odmítne své dítě nechat testovat, má možnost ho do 10. září nechat doma s omluvenkou, a pak se uvidí. Nicméně netestované dítě bude například na obědě sedět samo, při svačině budou muset být všichni metr a půl od něj,“ dodává ředitel s tím, že někteří rodiče už se zajímali, zda mohou doložit test odjinud, což samozřejmě z akreditovaného testovacího místa mohou.

Plaňanská škola už také nachystala oddělené WC, vytvořila ho z toalet pro invalidy, kteří aktuálně na škole žádní nejsou. S tělocvikem to má také vyřešené, nemá totiž tělocvičnu, staví novou, takže se bude cvičit venku, kde se mohou zapojit i netestované děti.

Také v Základní škole v Týnci nad Labem měli minule několik dětí, které rodiče odmítli nechat testovat. „Podobné to bude nejspíš i nyní,“ uvedl zástupce ředitele Lukáš Charvát. Škola nyní přemýšlí, jak vytvořit oddělené sociálky.

Základní škola v Zásmukách už má také nachystané antigenní testy, pomáhat při nich budou družinářka, třídní učitelka, asistentka a další, zkrátka stejně jako na jaře. „Měli jsme jen několik málo rodičů, kteří nechtěli dítě nechat testovat, uvidíme nyní, co rodiče prvňáčků,“ říká ředitelka Alena Bernardová. „Vše máme připravené, oddělené WC i izolační místnost. Jsem ale optimista, že vše proběhne bez problémů,“ doplňuje ředitelka a přidává větu, kterou vyslovuje většina ředitelů: Hlavně, aby nás nezavřeli.

Na středních školách kalkulují s tím, že někteří žáci mohou být očkovaní. Ti, u nichž neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci covid-19 nebo mají dokončené očkování, se preventivnímu testování podrobit nemusí. „Rodiče spolupracují, všichni už si také zvykli, už pochopili, že se jim nic nestane, když se otestují, už vědí, do čeho jdou,“ popsala zástupkyně ředitele Gymnázia Český Brod Markéta Kallupová.

Na Obchodní akademii Kolín už přivezli tisíc testů. „Uvidíme, kolik dětí bude očkovaných,“ říká ředitel Dušan Záhrádka. „S odmítáním testování jsme problém neměli, jeden rodič nechtěl testovat, ale pak se to vysvětlilo, bylo to vlastně nedorozumění,“ dodal ředitel.