FOTO: Skatepark v Českém Brodě by mohl být už příští rok. Řeší se i bezpečnost

Město Český Brod chce zhruba do pěti let vybudovat velký skatepark. Než k tomu dojde, měl by v areálu ZZN vzniknout provizorní z betonových prvků, plánuje se příští rok. Místostarosta Tomáš Klinecký se proto sešel se zástupci místní komunity a představil návrh sestavy z betonových prvků Skate Elements, která slouží ke slidování, grindování a přeskokům.

Z diskuze o podobě plánovaného skateparku v Českém Brodě. | Foto: město Český Brod

Vytvořit se z nich dají pravoúhlé i organické sestavy. Diskutovala se podoba sestavy i umístění a povrch. Právě kvůli vhodnému umístění se záměr skateparku už roky odkládá a právě koupě areálu ZZN otevřela možnost provizorního řešení. To by mělo vzniknout v areálu na betonové ploše o velikosti 15 x 25 metrů u křižovatky ulic Jana Kouly a Krále Jiřího. PODÍVEJTE SE: Českobrodští sokolové vzpomínali na oběti, pouštěli za ně lodičky Řeší se bezpečnost, například velké betonové květináče by mohly oddělit areál od silnice. Zvažuje se zavedení kamerového systému, řeší se instalace veřejného osvětlení. Místo by mělo být průchozí jako jedna z cest do centra města, bude tam také možné parkování.