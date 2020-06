Skate člověka zoceluje fyzicky i psychicky, říká Vladimír Blecha

/PŘÍBĚHY KOLEM NÁS/ Vladimír Blecha vede s kamarády spolek, který se už bezmála deset let stará o kolínský skatepark pod Novým mostem. Všechno to začalo kolem roku 2012, kdy začínaly školy skatu po celé republice. Tak se do toho Vladimír Blecha pustil i v Kolíně, navázala se i spolupráce s městem.

Kolínský skateboardista Vladimír Blecha. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE „Ze začátku k nám chodily dvě, tři děti, postupně se to začalo nabalovat a dnes jich máme přes třicet,“ vypráví Vladimír Blecha. Kromě pátku se trénuje každý všední den s přestávkou v době letních prázdnin, kdy jsou děti na táborech, s rodiči na dovolených apod. „Tento měsíc jsme po koroně s tréninky opět začali, a pokud se nevrátí pandemie, budeme pokračovat zase od září,“ popsal Vladimír Blecha. Víkendy většinou věnuje vlastním aktivitám, což je nejčastěji opět skateboarding. Včetně závodů. Před dvěma lety například vyhrál Red Bull Feel The Wheel. Skateboardingu se věnuje od dětství. „Když mi bylo osm let, dostal jsem od rodičů k Vánocům první skateboard. A skateboarding se mi stal celoživotní aktivitou,“ říká nyní 38 letý Vladimír Blecha s tím, že díky celoživotnímu skatování se cítí mladší. Dagmar Malá: Objetí ani nejmodernější technologií nenahradíte Přečíst článek › „Není to vyloženě sport, nikdo na vás nepíská píšťalkou, ale pracujete na sobě, zoceluje to člověka fyzicky i psychicky. Člověk je svým pánem a svým trenérem. Skate je skvělá volnočasová, ale současně i sportovní aktivita,“ popisuje Vladimír Blecha a vzpomíná na skatování u někdejší sochy Lenina. Jeho cílem je ještě tak deset let skatovat, nepřivodit si žádné vážné zranění a postupně se stát profesionálním trenérem dětí. Zatím pracuje ve firmě OTK. „Chceme také udržovat a zvelebovat okolí skateparku, mohlo by tam vzniknout třeba posezení, ohniště apod.,“ plánuje Vladimír Blecha. Aktuálně chystá příměstský tábor pro děti z Kolína a okolí. Ten by měl obnášet skatování nejen ve skateparku, ale třeba i na Kmochově ostrově, zkrátka vždy celodenní program. Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavačky, pošťačky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.

