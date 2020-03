ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Každodenní práce městské policie se v těchto dnech změnila od základů. Zatímco běžně mají strážníci více napilno v noci, v koronavirové době tomu je přesně naopak. Nejčastěji lidé volají s různými dotazy. Ptají se buď na opatření kolem karantény, co mají jak dodržovat, případně je zajímá, jak jezdí autobusy či podobné záležitosti, když se potřebují zeptat. A pochopitelně nahlašují i případy, kdy jejich spoluobčané nedodržují platná nařízení.

„Ze začátku nejčastěji volali, že vidí někoho, kdo nemá roušku. Ale nyní ji už většinou lidé mají,“ srovnal začátek opatření a současný stav velitel. Lidé si tak prý na opatření zvykli, i když se jim na samém počátku nemusela líbit.

Další bod práce koronavirové doby strážníky přivádí více na ubytovny, kterých je v Kolíně hned několik. „Na ubytovně je bydlištěm vždy pokoj. Chodby jsou ale společné prostory. Proto jsme na některých ubytovnách prováděli kontrolu, zda lidé nosí roušky,“ potvrdil Viktor Prokeš.

Strážníci kontrolují i ubytovny

Mezi obyvateli ubytoven jsou zahraniční dělníci. Ti se v otázce dodržování vládních nařízení nemohou policii vymlouvat na nevědomost. Město totiž distribuovalo v několika jazycích letáky, kde informovalo o současné situaci a jak to je s rouškami. „Tedy to, že se má dodržovat zakrývání nosu a úst ve společných prostorách. Nyní se na městě řeší, že by se ve spolupráci s policií a hasiči odehrála plošná kontrola, zda se opatření dodržují,“ připomněl velitel.

Nošení roušek byl v uplynulých dnech problém i pro samotné strážníky. U nich samozřejmě nebyl důvod, že by je nosit nechtěli. Nýbrž to, že je neměli. „Z krizových zdrojů nemáme ochranné pomůcky, museli jsme si pomoct sami jako všichni ostatní. Město pro nás nějaké pomůcky vyjednalo, sehnalo a ušilo nám textilní roušky,“ potvrdil Viktor Prokeš, který právě všeobecný nedostatek ochranných pomůcek vnímá jako zásadní a největší problém.