Prozatím nechybí ani lékařský personál. „Část z něj je samozřejmě v karanténě, nebo je covid pozitivní, ale personálně to zatím zvládáme bez větších problémů,“ doplnil Chudomel.

Vše může se ale může změnit z minuty na minutu. „Denně situaci vyhodnocujeme, schází se krizový štáb. Události jsou dynamické. Co platí dnes, může být zítra úplně jinak,“ řekl ředitel.

Provoz nemocnice se ale zdaleka „netočí“ jen kolem covidu. Lékaři a sestry se věnují i ostatním pacientům s jinými diagnózami. „Musíme zajistit péči všem, kteří ji potřebují,“ dodal.

Jako stabilní zhodnotil aktuální situaci i ředitel kutnohorské nemocnice Petr Geřábek. Tady se ovšem s personálními problémy potýkají, část zdravotníků je buď nemocná, nebo v karanténě. Přechodně tak muselo být uzavřeno i interní oddělení. Od pondělí 21. září je ale oddělení znovu v provozu.

Právě v rámci interny je vyčleněno osm lůžek pro pacienty s covidem. „Měli jsme tu dva covidové v pacienty, v tuto chvíli nemáme žádného. Lůžka pro ně jsou ve speciálních izolačních pokojích na interně, zbytek oddělení je k dispozici pro běžné pacienti,“ popsal Geřábek.

Podle něj se nemocnice bude řídit pěti stupni krizového řízení. „To znamená, že můžeme covid pozitivními pacienty nemocnici naplnit až do kapacity internety a teoreticky až do kapacity celé nemocnice, pokud by to vláda nařídila. Kyslík máme v celé nemocnici,“ popsal ten nejtvrdší scénář Geřábek.

Zároveň apeloval na občany, aby nosili roušky, dodržovali hygienu a rozestupy. Respekt by podle něj lidé měli mít především vůči zdravotnickému personálu. „Zaslouží si to. A lidé by měli být rozumní. Rozčiluje mě, že bojujeme s covidem a pak potkám dav lidí, kde jsou lidé v těsném kontaktu a bez roušek. Takhle se z toho my lékaři za chvíli zblázníme,“ dodal Geřábek.

Obě nemocnice mají v současné chvíli otevřena odběrová místa – a to jak pro indikované pacienty, tak pro samoplátce. Ti se ale musí dopředu objednat. Nově nemocnice také nabízejí testování zdarma prostřednictvím rychlotestu osobám starším 65 let, které mající trvalý pobyt na území Středočeského kraje.