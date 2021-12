Silný vítr, který se zejména v úterý celý den, ale i ve středu proháněl nad téměř celým Středočeským krajem, nenapáchal na Kolínsku velké škody. V některých chvílích a některých místech poryvy vypadaly opravdu hrozivě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

„Na náměstí to docela šlo, jako by ani žádný velký vítr nebyl, ale když jsem přešla jenom o kousek dál nahoru ke sv. Bartoloměji, opravdu se vítr do člověka opřel, až mě téměř popohnal,“ popsala žena v Kolíně.