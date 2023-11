Jednou z nejzásadnějších investicí na kolínských silnicích je oprava povrchu a kanalizace v Třídvorské ulici. Tam by se však podle slov místostarosty Kolína Michala Najbrta měly práce blížit ke konci. Momentálně probíhá poslední etapa, tedy dokončení opravy kanalizace od křižovatky s účelovou komunikací do areálu AVE k vjezdu do areálu společnosti Eligo. V budoucnu by se tu měla prodloužit stávající cyklostezka směrem do centra, to by však již na dopravu zásadní vliv mít nemělo.

„Na Třídvorské je smlouva o provedení díla do konce listopadu, předpokládáme, že se termín dodrží, jelikož zatím ke zpoždění nedošlo. Víme, že šlo o velké omezení a děkujeme řidičům za trpělivost,“ řekl Michal Najbrt. Další opravovanou ulicí je Táboritská, kde práce začaly na konci července a skončí až na sklonku roku. Důvodem je rekonstrukce kanalizace, délka uzavírky je 250 metrů, místo musí objíždět i autobusy městské dopravy. „V Táboritské by mělo být hotovo do 22. prosince. Dopravě to jistě opět velmi uleví,“ uvedl Michal Najbrt.

V ulici Sokolská se od začátku července pracuje na nové pěší zóně. Doposud se zde od sokolovny směrem k vlakové zastávce dalo projíždět automobily, to po dokončení prací již nebude možné. Zároveň stavební firma rekonstruuje povrch silnice až po ZUŠ Františka Kmocha. „Jedná se o jednu z delších uzavírek, jelikož zde jsou umístěné stavební stroje, které by se do úzkého úseku pěší zóny nevešly. Již od roku 2018 je lokalita jednosměrná, nyní dojde k další pozitivní úpravě pro chodce,“ vysvětlil Najbrt. Hotovo by mělo být v polovině prosince.

Každoroční akci obnovy silničních povrchů letos zakončuje štítarská ulice K Rybníku a sendražická Ke Sportovištím. V těchto lokalitách se začal starý povrch frézovat 6. listopadu, skončit by se v obou případech mělo podle Michala Najbrta nejdéle 24. listopadu. „Počítáme i s prodlevou, jelikož listopadové počasí nemusí mnohdy úplně přát stavebním pracím. Ale toto je nejzazší termín i s rezervou,“ doplnil kolínský místostarosta.

Královská cesta si ještě počká

Co se ale nestihne dokončit letos, je ulice Královská cesta. Dochází zde totiž k rekonstrukci inženýrských sítí včetně vodovodu, proběhnout muselo také tlakování, proplach a dezinfekce vodovodu a odběry vzorků. V současné době je plánovaný termín dokončení prací před halou basketbalistů hrajících nejvyšší soutěž na 17. březen.