Nyní se řeší Spálenka. „Neříkám hop, dokud jsme nepřeskočili, dokud nebude podepsaná smlouva,“ řekl starosta Michael Kašpar, nicméně dohoda vypadá nadějně. Jde o výkup komunikací, kanalizace, vodovodu a osvětlení. Celkem je to téměř hektar.

Původní cena měla být 38 milionů, na což město nepřistoupilo. Poté došlo ke snížení ceny, ale s náhradou stavebních pozemků. Ani na to radnice nekývla. Nyní je na stole nabídka 350 korun za čtvereční metr, to je asi 3,4 milionu, tedy desetina původní ceny. „Kdyby se to podařilo, byla by to dobrá věc,“ doplnil starosta.

Dořešit zbývá ještě další plochy. Před časem to byla Helada, kde byl problém s veřejným osvětlení, které je taktéž v soukromých rukách. Aktuálně je dohoda o pronájmu osvětlení.

Stejný developer má také pozemky v Jaselské ulici. Jde o lukrativní plochy, takže předpoklad, že by je odprodal zpět městu, je mizivý. Zaplatil za ně před lety 15 milionů korun. Svého času se tam zvažovala stavba supermarketu. V této chvíli existuje ústní dohoda mezi městem a majitelem, že nákupních center je už v Kolíně dost a v Jaselské by mělo vyrůst asi 150 bytů.