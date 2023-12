V této lokalitě ulice Na Magistrále, jenž protíná velkou část kolínského sídliště směrem k vodárně, se budou opravovat všechny chodníky, komunikace a kontejnerová stání. Podstatný bude ale nárůst ploch na odstavení vozidel. „Počet parkovacích míst by se tu každopádně měl navýšit asi o třicet. Vše bude s minimálním zásahem do zeleně, kácet bychom měli asi jen dva stromy, za které uděláme novou výsadbu,“ potvrdil starosta Kolína Michael Kašpar.

Pokud vše proběhne podle plánu a v rámci výběrového řízení se vysoutěží zhotovitel této rekonstrukce, tak by práce v ulici Na Magistrále měly začít už na jaře příštího roku. „Je to poměrně velká zakázka, jedná se o dvě parkoviště, poměrně velký úsek chodníků, přístupy k domům. Kanalizace se ovšem dělat nebude, ta je tu v pořádku. Tudíž doufáme, že se vše stihne co nejdříve, termín máme zadaný na osmnáct týdnů,“ podotkl Kašpar. Případná dopravní omezení v lokalitě radnice včas zveřejní. Předpokládaná cena této zakázky je 19 milionů korun bez DPH.

Jedná se o jednu z hlavních dopravních investic v příštím roce. Sídliště se bude ale týkat také další chystaná rekonstrukce, konkrétně ulic Kremličkova a Radimského. Půjde o dokončení modernizace této lokality navazující na projekt Moravcova-Březinova. I zde město avizuje co nejmenší zásah do zeleně. „Ale na druhou stranu i tady rozšíříme parkovací místa,“ poznamenal starosta Kašpar. Konkrétní datum začátku prací v této lokalitě ještě známé není.