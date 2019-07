Jak upřesnil místostarosta Michal Najbrt, jednalo se o zabezpečení chráněné únikové cesty, zvukovou a světelnou signalizaci, výměnu protipožárních dveří, protipožární úpravy elektroinstalace, nový axiální ventilátor pro přísun čerstvého vzduchu do chráněné únikové cesty, evakuační výtah pro dvanáct osob, protipožární ucpávky a další opatření. „Jen na samotné pravidelné revize domu bylo vynaloženo za pět let téměř 700 tisíc korun,“ dodal místostarosta.

Do šestnáctipatráku město investovalo nemalé částky i co do oprav. Byla to třeba oprava stoupaček za 1,2 milionu, oprava střechy za půl milionu, na stejnou částku vyšla rekonstrukce osvětlení a elektrorozvodů. Výměna oken v lodžiích stála 12 milionů, opravy bytových jednotek čtyři miliony. Upravily se i prostory k podnikání, což vyšlo na milion.