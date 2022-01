Jonák po sametové revoluci založil Discoland Sylvie, kde se stal jeho společníkem Helmut Huger z Německa. V dubnu 1992 jsou Discoland Sylvie a bar Veronika (pojmenované po Jonákových dcerách) slavnostně otevřeny. Mezi jeho přáteli byly známé osobnosti z řad umělců i politiků. Díky jeho úspěchu si užíval přízně žen, a tak se rozešel se svou manželkou, která později chtěla Discoland Sylvii prodat. To se Jonákovi nelíbilo, a tak nechal podle policistů a soudu manželku 7. dubna 1994 zavraždit nájemnými vrahy.

Později se i on stal obětí pokusů o vraždu, ale pokaždé se mu podařilo přežít. 7. července 1994 vybouchla pod Jonákovým autem silná nálož, 8. července se neznámý pachatel pokusil Jonáka zastřelit. Za objednání vraždy své ženy byl definitivně odsouzen v roce 2001 na 18 let, odvolací soud snížil trest na 12 let. Z výkonu trestu byl propuštěn v dubnu 2014. Nakonec nemajetný zemřel v roce 2016.

Šumava byla pro kriminálku jasná volba, říká režisér seriálu Policie Modrava

K Jonákovi jako symbolu zločinu v devadesátých letech se vrací i nový seriál Devadesátky. Dějově předchází populárnímu seriálu Případy 1. oddělení. Scénárista a někdejší kriminalista Josef Mareš se vrací do doby svých začátků. Autobiograficky střižený Tomáš Kozák, kterého hrál v Případech 1. oddělení Ondřej Vetchý, se tu objevuje jako začínající vyšetřovatel v podání Kryštofa Bartoše.

A Ivana Jonáka hraje Michal Novotný. Rodák z Kolína po maturitě na kutnohorském Gymnáziu Jiřího Ortena vystudoval DAMU. Dnes je populární seriálový herec členem realizačního týmu pořadu Partička. Byl v angažmá v Divadle na Vinohradech, hostoval v Národním divadle. Ke Kolínu se stále hlásí a považuje ho za svůj domov.