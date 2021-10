Také obyvatelé domova pro seniory Clementas v Mlékovicích už mohou bez omezení opouštět areál, častěji jezdit za rodinami nebo na výlety. Proto si nyní vyzvedli svůj dáreček a díky projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata se podívali do Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem. Od Ježíška si totiž přáli návštěvu Zoo. Jen chvíli trvalo, než počasí a hlavně koronavirus takový výlet dovolily.

Klienti domova pro seniory Clementas v Mlékovicích vyjeli na výlet do safari. | Foto: archiv domova

„Přijeli si pro nás do Mlékovic autobusem, odvezli nás do Dvora Králové a v Safari pro nás připravili speciální program. Byl to nejhezčí den za poslední měsíce. Jeli jsme krytým automobilem po Zoo a k tomu jsme mohli nakrmit žirafy. Klientům se výlet moc líbil,“ uvádí shodně pečovatelky Michaela Pazderová a Martina Švolbová, které mlékovické seniory doprovázely.