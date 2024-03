Pokuty za úmyslný průjezd na oranžové světlo mohli policisté dávat již dříve. Sazby však byly nižší, jak upřesnila středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová: „Do konce roku 2023 byla pokuta v příkazním řízení do 2500 korun a zaznamenávalo se pět bodů. Ve správním řízení byla pokuta od 2500 korun do 5000 korun.“ Od letošního roku ale lze na místě uložit pokutu od 4500 korun do 5500 korun, ve správním řízení od 7000 korun do pětadvaceti tisíc korun. Policie navíc zaznamenává šest bodů.

Pokuty zatím nepadly, dokazování je složité

Podle slov Michaely Richterové však kolínští policisté za tento prohřešek ještě nikoho nepokutovali. „Je to hodně složité na dokazování. Netýká se to jen Kolína, v celých středních Čechách žádnou pokutu za průjezd na oranžové světlo neevidujeme. Jednoduší je posouzení průjezdu na červenou, to už se pokutuje snadněji,“ říká Michaela Richterová.

Policejní mluvčí míní, že prudké brzdění by mohlo působit dopravní nehody a obecně je velmi složité posoudit, kdo ještě projet mohl a kdo už měl zastavit. V praxi by při změně ze zeleného na oranžové světlo měl moci první řidič ještě projet, ten další už by ale měl stihnout reagovat a zastavit.

Řidiči většinou ani nevědí, že se dopustili přestupku

Že se průjezdem na oranžovou dopustí přestupku ale většinou řidiči ani neví, stejně na tom byl i Kolíňák Jiří Klouček. „Tak to jsem netušil a přiznám se, že když spěchám, tak při oranžové spíše přidám na plynu, abych ještě stihl projet. Budu si muset dávat pozor, ty pokuty jsou opravdu pálky. Přijde mi to trochu nešťastné,“ míní.

Stejně je na tom i jiná kolínská řidička, Markéta Hálová ani ona o tomto pravidlu nevěděla: „Řadím se spíše mezi opatrnější členy silničního provozu, nejezdím nikterak zběsile. Ale toto mě překvapilo. Úmyslně na oranžovou nejezdím, ale občas se mi to asi jako téměř každému stane. No nic, teď na to budu myslet. Nerada bych měla oplétačky s policií.“