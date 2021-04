Podle smlouvy s AVE Kolín došlo k navýšení ceny o inflaci, ve výsledku 3,2 procenta představuje zhruba dva miliony korun. „Další navýšení souvisí s novelou zákona o odpadech,“ řekl starosta.

Doteď města a obce platily na skládce 500 korun za tunu, nyní tato částka platí jen do výše 200 kilogramů na obyvatele. Co bude přes, za to už bude město platit 850 korun za tunu. Na radnici spočítali, že objemu 200 kg na občana Kolín dosáhne odhadem v září až v říjnu. „Takže poslední tři měsíce roku už budeme platit zmíněných 850 korun za tunu, což bude znamenat jeden až dva miliony navíc,“ sdělil starosta.

Podle jeho slov je navíc sběrný dvůr v Sadové ulici jediný, který není na pozemcích města, takže se tam platí nájem. K tomu je ještě ze sběrných dvorů v Kolíně nejméně vytížené.

„Zákon o odpadech nově také vlastně nedovoluje umísťovat ve veřejném prostoru vany, které by sloužily k něčemu jinému než ke stavebnímu odpadu. Když se rozmísťovaly velké kontejnery, bylo tam vždycky všechno možné a AVE to není schopné třídit. Proto chceme rozšiřovat sběr stavebního odpadu. Jedno rozšíření bude právě na Zálabí – ve sběrném dvoře Mnichovická, druhý sběrný dvůr rozšířený o stavební odpad bude v Jateční,“ uvedl Michael Kašpar a upřesnil, že provoz sběrných dvorů stojí 14 milionů ročně.

Kolín nezvyšoval poplatek za svoz odpad, takže to musí někde optimalizovat. „Sběrných dvorů máme hodně, například sousední Kutná Hora má jeden,“ připomněl starosta s tím, že třeba na sídliště Vodárna až k Jateční, kde žije cca 20 tisíc lidí, jdou dva sběrné dvory. Na Zálabí s cca osmi tisíci obyvateli jsou nyní se Sadovou také dva. „Proto si myslíme, že jeden, tedy v Mnichovické ulici by měl potřeby pokrýt. Uvažujeme o rozšíření jeho otevírací doby,“ dodal.

Připomněl zároveň, že od ledna je možné do nádob na plasty dávat drobné kovy. Žluté popelnice do domácností jsou ještě k dispozici , lze si je zdarma vyzvednout. Kolín také nově zavedl portál nevyhazujto.cz, kde kdokoli, kdo chce něco vyhodit a je to třeba ještě použitelné, může takovou věc „zainzerovat“ a někdo si ji třeba ještě odveze.