Opětovné otevření sběrného dvora se chystá také v Poříčanech. Otevřen bude v sobotu 25. dubna v době od 8 do 11 hodin. „Sběrný dvůr bude otevřen po delší době, buďte proto trpěliví, dodržujte mezi sebou rozestupy a řiďte se pokyny obsluhy,“ připomíná vedení obce. Další možnost odevzdat nepotřebný odpad budou lidé mít každých 14 dní od 9 do 11 hodin.

V Kouřimi bude otevřen sběrný dvůr v sobotu 25. dubna od 8 do 10 hodin.

V Českém Brodě – Liblicích bude od 28. dubna sběrný dvůr otevřen podle běžných otevíracích hodin, tedy v úterý od 14 do 18 hodin, ve středu od 13 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 16 hodin. Odpad budou moci v místě svého bydliště odevzdat do dvora také obyvatelé Štolmíře, Zahrad, Břežan II, Doubravčic, Kšel, Přehvozdí a Vitic.

Na sběrné dvory nebudou mít nadále povolen přístup firmy nebo také právnické osoby.