/FOTOGALERIE/ Kolínský podnikatel a fitness trenér Štefan Verčimák není čtenářům Deníku neznámý. V zimě jsme přinesli reportáž z úctyhodného výkonu, kdy spořádal na posezení šedesát volských ok.

Fitness trenér a podnikatel Štefan Verčimák při svém úspěšném pokusu zkonzumoval za 38 minut 2,5 kilogramu masa. | Foto: Deník/Michal Bílek

Nyní posunul laťku ještě výše a v posilovně Stap majitele Václava Podneckého se pustil do masa. "Je to výsledek další sázky. Měl jsem připraveny tři stejné díly hovězího rumpsteaku, kuřecích prsou a vepřové panenky o celkové hmotnosti za syrova 3200 gramů. Po tepelné úpravě to dává přesně dvě a půl kila," řekl Deníku šestadvacetiletý borec s tím, že by se chtěl s konzumací vejít do čtyřiceti minut.

To se s výsledným časem necelých 38 minut podařilo, ale procházka růžovým sadem to rozhodně nebyla. Přibližně v polovině rekordního pokusu si musel Štefan Verčimák pomoci připravenou majonézou. Pokud by se někdo o zdraví kolínského jedlíka strachoval, může být bez obav: "Asi za dvě hodiny jsem měl už zase hlad, mám dobré spalování," popsal se smíchem Štefan Verčimák. Doma to ale raději nezkoušejte.