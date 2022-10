„Myslím, že je to solidní cena, projektantská cena byla 7,7 milionu, vysoutěžila se tedy zhruba o milion nižší,“ komentoval starosta Michael Kašpar. Hotovo by podle smlouvy mělo být do konce února příštího roku. „Budou probíhat i práce uvnitř, takže se bude pracovat i přes zimu, a na jarní část sezóny už budou moci fotbalisté kompletně zrekonstruované šatny využívat,“ upřesnil starosta.