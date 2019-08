Ve mlýně by měly vzniknout byty, v přízemí nebytové prostory, kavárna, restaurace. Posléze by se mělo směrem k lávce postupovat se stavbou dalších bytů.

I předchozím územním plánem byl pozemek určený k zastavění, bylo ale dáno, že tam mohou stát rodinné domy, které by mohly být oplocené a výsledkem by byla třeba uzavřená a oplocená VIP lokalita.

„Změnili jsme to právě proto, aby byly plochy přístupné i do budoucna. Městský architekt se s architekty vlastníka snaží vytvořit podobu tak, aby to byla průchozí lokalita, veškeré parkování bylo pod zemí a příjezdová komunikace nebyla podél cyklostezky,“ řekl starosta.

Město by si rovněž přálo rozšíření zdejší cyklostezky. Část by byla cyklostezka, část oddělený pruh pro pěší. Další snahou je směrovat příjezdové komunikace od zimního stadionu.

Podmínkou výstavby v lokalitě je územní studie. Ta se zpracovává a městský architekt k ní vznesl připomínky. Během asi dvou měsíců by měla být hotová. S opravou mlýna by se mohlo začít možná už v příštím roce.