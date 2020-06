ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Letos je organizace letního kina trochu pod tlakem času, filmy jsme sice vybrali už začátkem roku, pak ale přišla korona krize a vládní restrikce, tak nezbylo nic než čekat a věřit, že do léta nařízení a strach poleví a lidé se zase budou moci potkávat,“ popsala Lucie Doušová.

„Až teď jsme narychlo objednali filmy, opět převážně české, ne všechny se nám podařilo sehnat, volili jsme náhradní, ale seznam je nyní kompletní a my se těšíme, až se opět tvrzí ponese dětský smích a povídání sousedů a přátel při společných setkáních,“ řekla s tím, že z dostupných filmů se spolu s kolegy ze spolku Nebovidská tvrz snaží pro večerní program hledat mezi českými novinkami z minulého roku či začátku roku letošního.

„Film musí vyjít na DVD, abychom si jej na letním kině mohli přehrát. U dětských filmů také hledáme mezi novějšími tituly, zde volíme i filmy zahraniční. S letním kinem nám nejlépe souzní komedie, odpočinkové, pohodové a rodinné filmy,“ dodala.

Každý sudý pátek se budou promítat dva filmy, od 19 hodin pro děti, od 21 hodin pro dospělé. A tak 26. června budou Dolittle a Ženy v běhu, 10. července Velké dobrodružství Čtyřlístku a Teroristka, 24. července Kubík Hrdina a Přes prsty, 7. srpna Tajný život mazlíčků a Jumanji: Další level a na závěr 21. srpna Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená a pak Poslední aristokratka.

Zvláštní čas koronavirové pandemie, který všechny zasáhl, pojali ve spolku jako poločas – pro zastavení, zamyšlení, zklidnění. „Telefonovali jsme si či napsali, trochu plánovali a těšili se na znovuotevření tvrze. A hned po prvním rozvolnění jsme se s vervou pustili do vymetání pavučin a jehličí, které nám na tvrzi po Vánocích ještě sem tam zbylo,“ směje se a plánuje ještě několik úprav na tvrzi do prvního promítání, aby se tam příchozí cítili co nejpříjemněji.

