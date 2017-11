S Deníkem za zábavou

Kolínsko - Kam můžete vyrazit za zábavou?

Sběratelé se sešli naposledy před prázdninamiFoto: Zdeněk Hejduk

Kostelec n. Č. l.

Tradiční podzimní výprava přírodou v okolí Kostelce nad Černými lesy se koná v sobotu od 13 hodin. Sraz všech účastníků bude v Kutnohorské ulici u bývalé vrátnice plicní léčebny, kde nyní sídlí policie. Připravená trasa povede přes cihelnu se zastávkou u popravčího kříže, dále do Maliňáku. Poprvé se výprava zastaví na popravčím místě a dál u pomníku letecké tragédie z roku 1951. Poté budou turisté a zájemci o historii pokračovat do Bílé hlíny do ďáblova lomu, kde bude oheň a také možnost prohlédnout si štolu. Návrat je naplánovaný na 16.30 hodin přes Malý háj. Na cestu by si zájemci měli vzít kromě dobré nálady také vhodné boty, protože cesta povede přes pole a je možné, že bude mokrá. Vzhledem k tomu, že u štoly se bude rozdělávat oheň, je možné si s sebou vzít také buřty nebo jiné potraviny na opékání. Výpravu povede Jiří Datel Bohata.



Dobřichov

Na dobřichovské fotbalové hřiště dorazí svatý Martin na bílém koni. O hudební doprovod na svatomartinské slavnosti se postará kapela Rebel band.Připravené budou soutěže pro děti, ale také pro dospělé a chybět nebudou ani jízdy na koních pro zájemce různého věku. Dospělí se mohou těšit na degustaci nejen svatomartinských vín, kávu od baristy a připravené bude také nejrůznější občerstven slané i sladké chuti. Na své si jistě přijdou milovníci sýrů, který k vínu neodmyslitelně patří. Děti se budou moci zabavit také v připravených tvořivých dílničkách. Slavnost se koná za jakéhokoliv počasí a pořadatelé navíc nabízejí na akci rozvoz pro ty, kteří nechtějí chodit pěšky a chtějí na akci ochutnat některý z nabízených alkoholických nápojů. Symbolický začátek akce je připravený na sobotu 11. listopadu v 11 hodin. Doprovodný program je však připravený od 13.30 do 19 hodin.



Radim

Zámek Radim zve na noční prohlídky při svíčkách a ukázky renesančních tanců. Speciální prohlídky se konají v sobotu od od 16.30, 18, 19.30 a 21 hodin. Uvidíte roztopenou středověkou černou kuchyni i s kuchařkami, panoš ukáže renesanční zbraně, kavalír s dámami v dobových kostýmech zatančí v renesančních sále a bude zatopeno v krbu v hlavním sále. Připravené je také překvapení. Zámek můžete navštívit také přes den. Do prosince je otevřeno vždy v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin. Pro větší skupiny je po domluvě možné zámek otevřít také v jiné dny v týdnu.



Kolín

Kolínští si v sobotu užijí tradiční svatomartinský trh, který se uskuteční na Karlově náměstí od 8 do 17 hodin. Chybět nebude svatomartinské víno a snad ani tradiční pokrmy. Konec akce závisí také na počasí. Přijďte se podívat, ochutnat nebo si něco odnést domů.



Radim

Svátek sv. Martina oslaví v sobotu v Radimi, kde se v kulturním domě uskuteční Martinská zábava. K tanci a poslechu zahraje skupina Keks. Martinové i Martiny mají vstup na akci zdarma. Kromě kapely se o zábavu postará také DJ Broža. Začátek je naplánovaný na 21 hodin.





Kutná Hora

Svatomartinská sobota nabídne v kutnohorské Galerii Středočeského kraje bohatý program. Od symbolických 11 hodin budou návštěvníci moci ochutnat husí speciality od paštiček po kaldoun, zároveň se budou degustovat mladá vína, připravený samozřejmě bude i „duchovní“ program v podobě přednášky o tradici svatomartinských vín a v neposlední řadě také koncert první dámy českého swingu Evy Pilarové od 17 hodin. Akce se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a náměstka hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Daniela Marka.



Hlízov

Svatomartinský program se uskuteční v Hlízově tuto sobotu. Od 14 do 16 hodin bude připravena keramická dílnička pro děti i dospělé, od 16 do 20 hodin pak ochutnávka Svatomartinského vína z Vinných sklepů Kutná Hora s možností zakoupení lahvových vín.



Kolín

Již dvanáct let se pravidelně každý měsíc v salóncích MSD setkávají sběratelé všech oborů. Sjíždějí se sem především milovníci známek, mincí a pohledů. Zájemci mohou přijít v sobotu v 7 hodin. Další setkání, letošní poslední, je pak naplánované na 9. prosince.



Český Brod

Českobrodský kulturní dům svět zve v sobotu od 19 hodin na promítání americké erotické komedie Padesát odstínů temnoty. Film vypráví příběh nesmělé Anastasie a dravého podnikatele Christiana Greye, kteří se i přes svoji odlišnost do sebe zamilovali.



Český Brod

V neděli mohou do Kulturního domu Svět v Českém Brodě přijít hlavně milovníci romantických komedií. Na diváky čeká promítání dojemného příběhu s nádechem Vánoc. Pohádky pro Emu mohou nejen Českobrodští vidět od 15 hodin.



Úvaly

Pestrý kaleidoskop písniček, šansonů a vyprávění o Francii čeká na hosty, kteří zavítají v pátek od 19 hodin do Domu s pečovatelskou službou. Program nazvaný Francie od A do Z se koná v sále. Účinkují Eva Kriz (zpěv), Jiří Tuček (mluvené slovo) a Milan Dvořák (klavír).



Český Brod

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zvonice zve zájemce na přespání na klubu v rámci dušiček. Přespání je naplánované na noc z pátku na sobotu. Spát se bude ve sportovním areálu českobrodské Kutilce a příchozí čeká jistě spousta dobrodružství.



Velký Osek

Na dětském hřišti U Máčidla se v sobotu od 17.30 hodin koná akce nazvaná Martinská světýlka. Děti se mohou těšit na průvod lampionů a lucerniček, al také na vypouštění lampionů štěstí. Chybět nebude ani ochutnávka svatomartinského vína.



Týnec n. L.

Základní kynologická organizace pořádá v sobotu od 8 hodin závody o putovní pohár Města Týnce nad Labem.Akce se koná na cvičišti u fotbalového hřiště. Připravené je kromě soutěžení také posezení pro příchozí a samozřejmostí je také občerstvení.



Kolín

Již ve čtvrtek se koná vernisáž výstavy nazvané Dávná touha cestovatelská. Výstava v Regionálním muzeu v Kolíně prezentuje bohaté exotické sbírky muzea . Vernisáž se koná od 17 hodin ve Veigertovském domě. Výstava bude k vidění až do 25. února 2018.



Český Brod

Výstavu nazvanou Brouci ve fotografiích mohou zájemci vidět v Podlipanském muzeu v Českém Brodě až do 8. dubna 2018. Malá výstavka představuje ukázku z fotografické tvorby Antonína Kůrky, předního českého arachnologa, který fotil nejen pavouky.