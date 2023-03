Pavel Drahovzal je starostou Velkého Oseka od roku 2010, projekt bývalého vedení na rychlobruslařskou halu vidí však stále živě před sebou. Podle jeho slov šlo o předimenzovaný sen. Sen, který měl do dvou a půl tisícové obce přiváděl víkend co víkend tisíce návštěvníků.

V těchto místech měla hala vyrůst. | Video: Petr Procházka

Úplným počátkem velkooseckých sportovních projektů byla fotbalová škola, pro kterou měla podle studie vzniknout vedle stávajícího areálu ještě další dvě až tři tréninková hřiště. Podle starosty Drahovzala to bylo spojené s vizí jeho předchůdce Jiřího Otty o regionálním centru sportu. "To se nenaplnilo, protože Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotace na fotbalové akademie nerozdělovalo," říká Drahovzal a dodává: "Nicméně utkvělá představa o sportovním centru v panu Ottovi prostě byla, a když na olympiádě v Turíně v roce 2006 skončila Martina Sáblíková čtvrtá na pětikilometrové trati, tak přišel s nápadem, že by na celé této ploše mohla vyrůst rychlobruslařská hala s dalším zázemím."

Ambiciózní plány skončily dluhy

Megalomanský plán počítal s otočením fotbalového hřiště o devadesát stupňů a vybudováním ještě jednoho, hned vedle. Areál měl dále obsahovat tenisové kurty či hotel pro 150 hostů. Dokonce existovala domluva s Českými drahami o vybudování nové vlakové zastávky na trati na Hradec Králové. Od roku 2007 se na projektu začalo intenzivně pracovat. "Vytvořila se akciová společnost, dnes už zkrachovalá, a do té obec dala pozemky pro stavbu haly. Navíc si vypůjčila 2,5 milionu korun od soukromého subjektu a začala objednávat projektové práce. Jenže ta společnost nebyla schopná své pohledávky splácet a obec nebyla ručitelem, ale paradoxně věřitelem," vzpomíná Drahovzal.

V roce 2010, když už bylo jasné, že žádný investor na výstavbu haly a okolí není, spadla akciová společnost do insolvence. Její veškeré akcie se poté převedly z obce na nově vytvořený subjekt Český svaz rychlobruslařů. Jenže spolu s tím se převedlo i vlastnické právo k již zmiňovaným pozemkům. "V tu chvíli by se obec k těmto pozemkům už nikdy nedostala. Takže když jsem se po komunálních volbách stal starostou, jako svou první věc jsem chtěl smlouvu o převodu akcií a pozemků zrušit. To se po jednání s trenérem Petrem Novákem a architektem haly Arnoštem Navrátilem povedlo, jelikož nechtěli podepisovat smlouvu, o kterou už obec nestála," vysvětluje Pavel Drahovzal.

V insolvenci pozemky vydražil soukromý subjekt s tím, že v roce 2018 došlo k dohodě o převodu pozemku Viktorie Velký Osek za jednu korunu do majetku obce. Ve stejné hodnotě, tedy asi 2,4 milionu, má tato společnost zdarma připojení na kanalizaci a vodovod pro případně vzniklou obytnou čtvrť. "Po velmi dlouhé době jsem zjistil, kdo má být investorem, jenže ten subjekt měl spoustu podmínek, jako třeba propagaci haly Martinou Sáblíkovou a další. Té spolu s trenérem sponzoři postavili totožné domy viditelné při výjezdu směrem na Veltruby, ale oni majiteli nikdy nebyli, pouze uživateli," dodává Drahovzal, s tím že si občané poklidné obce u Kolína takový rozruch prostě nepřáli.