Jsou nějaké nové trendy v rybářství - ať už to jsou nějaké nové technologie, nové materiály, nebo něco takového. Lze rybařit s výbavou po dědečkovi, nebo to už je dávno překonané?

Nových trendů stále přibývá, neustále se vše vylepšuje: jak techniky rybolovu, tak vybavení pro rybáře, rybařina se stává čím dál víc náročnějším koníčkem. Kdo si potrpí na sportovní rybolov, je vystaven velkým investicím. Kdo má rád jen občasné chytaní a krátké vycházky u vody, ten se spokojí i s výbavou po dědečkovi, retro se k nám vrací a i mladí se dnes nebojí vyrazit k vodě s pruty od prarodičů.

Jsou nějaká rizika spojená s rybářstvím, na která musí člověk myslet, když začíná – a nebo když třeba jenom obyčejně „jede na ryby“?

Rizika v rybařině určitě jsou. Jednak je potřeba volit taková lovná místa, která nám budou vyhovovat fyzicky. Jedno z největších rizik, se kterými jsem se již setkal, je dávat opravdu pozor na místa, kde hrozí pád suchých stromů či větví. Mně osobně se toto již stalo, museli přijet hasiči, aby spadlý strom odstranili z mého vozidla. Škoda tenkrát byla 50 tisíc korun.

Je rybaření nákladným koníčkem pro někoho, kdo teprve začíná? Případně, je to administrativně náročné, vyběhat povolenku atd.?

Myslím, že pro začátečníky není rybaření zase tak moc finančně náročné, záleží na náročnosti rybáře. Pokud je lovec pohodlný a potrpí si na velmi dobrém komfortu u vody a kvalitním rybářském vybavení, může se cena pohybovat velmi vysoko i v řádech stovek tisíc. A co se týče zařizování povolenky, není to nějak extra časově ani administrativně náročné. Nejdříve je potřeba složit písemnou rybářskou zkoušku ze základních znalostí a povinností rybáře, poté obdržíte rybářský lístek a s ním vám po té rybářský svaz či místní rybářská organizace vystaví povolení k rybolovu.

Je potřeba jako začátečník začínat s určitými druhy ryb a až později si „troufnout“ na jiné?

Můj názor je takový, že pokud někdo začíná s rybařinou, měl by určitě jet pozvolna od malých ryb, od těch nejjednodušších montáží. Postupně se propracuje k těm velkým rybám. Měl by určitě ze začátku hodně poznávat malé vody a s nimi i přírodu; a naučit se mít k ní velký respekt. Postupně se naučit ovládat adrenalin, který se ze začátku těžko kočíruje, obzvlášť při zdolávání velkých ryb. Je to jako se vším, když jsem se učil od pěti let hrát na klavír, také jsem hned ze začátku nemohl hrát virtuózní náročné skladby..... Rybařina je o pochopení a hodně o zručnosti a uvažování, není to jednoduchý sport či koníček, je to hodně o trpělivosti,kterou si každý musí sám v sobě vypěstovat a postupně se propracovávat výš a výš. Trpělivost přináší ovoce!

Jak jste se osobně vy k rybaření dostal?

Jako malý kluk jsem od svého tatínka dostal rybářský prut, který jsem po prvé použil v Itálii v roce 1990. Poté jsem začal navštěvovat rybářský obchod, byl jsem tam snad každý den. Spousty vystavených prutů a navijáků a dalších věcí na mě působilo moc lákavě, moc dobře jsem tenkrát věděl, že tady jsem vlastně doma. Voda mě lákala a myslel jsem na ni neustále, byl to útěk z reality, bylo to pro mě fascinující nahodit si prut a čekat na záběr. Tenkrát jsem vše bral jinak a bylo to moc krásné. Chytal jsem jen malé kapry a vždy za každého jsem byl neskutečně rád. Postupem času jsem se začal zajímat o dravé ryby, nejdříve to byla štika. Z tohoto dravce jsem byl šokovaný, když jsem na jednom slepém rameni tenkrát pozoroval starého pána, jak během jedné hodiny ulovil dvě krásné štiky. Výskoky této ryby nad hladinu při zdolávání, to bylo to pravé pro moji mysl. Další mojí vysněnou rybou na prutu byl samozřejmě sumec, král našich vod dorůstající magických rozměrů a váze hodně přes 100 kilogramů.

Ulovil jste nějakého sumce?

Chytit prvního sumce mě stalo moc času a sil, vlastně jsem byl celý rok absolutně bez záběru, když jsem se ho pokoušel poprvé ulevit. Poštěsttilo se až další rok, když se na břeh podíval můj první sumec, který měřil zhruba 12é centimetrů.

Co pro vás rybaření znamená?

Rybaření beru jako sport a výborný relax, uklidňuje moji mysl a dodává mi spoustu energie. Jedu si vlastně k vodě dobít baterky. Bez ryb si neumím život představit, jsem rád za naše krásné české vody. Absolutně mě nelákají žádné zahraniční destinace, za které jiní utratí sta tisíce. Je tu tolik vod, které jsem ještě nenavštívil a moc se na ně těším.