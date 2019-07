Satelitní městečko na Vinici se do konce roku dočká rozšíření jediné příjezdové silnice. Alespoň tak je to termínově zakotveno ve smlouvě, kterou město uzavřelo se stavební firmou, jež vyhrála výběrové řízení.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Po dobách, kdy se Kolínu často povedlo najít stavební firmy až na několikátý pokus, protože se do výběrových řízení žádné nehlásily, se nyní docela daří. Na rozšíření komunikace v ulici K Vinici se přihlásilo osm zájemců. Vítězná firma nabídla cenou 2,8 milionu bez daně. Nastoupit by měla podle slov starosty Michaela Kašpara co nejdříve.