Firma potvrdila, že došlo k chybě a že nabídková cena je skutečně o tuto částku vyšší. Tím pádem už ale firma nebyla nejlevnější, a tudíž ani vítězná. Město tedy zakázku svěří stavební společnosti, který byla původně druhá.

„Na termínu dokončení se ale nic nemění,“ ujistil starosta Michael Kašpar. Rozšíření silnice by mělo být hotové do konce roku. Práce nebudou jednoduché, bude se muset po celou dobu zachovat průjezd, protože jiná možnost, jak se do satelitního městečka na Vinici dostat, není.

Právě tato jediná a nelogicky velmi úzká silnička, je do současné doby důvodem, proč stavební úřad nechce vydávat stavební povolení na další domy. Dopravní vytíženost lokality už zkrátka neodpovídá této příjezdové komunikaci. Po úzké silničce může projet jen jedno auto, dvě vedle sebe se nevejdou, vždycky musí jeden z řidičů počkat v širším místě nebo couvat.

Vinice je stále rozvojovou lokalitu, je to dané i v územním plánu. A hlavně o parcely je stále zájem, soukromých či developerských pozemků je tam poměrně dost, některé už jen čekají na stavební povolení a začátek výstavby.