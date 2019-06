Kolín - Obyvateli dlouhodobě žádané rozšíření silnice k satelitnímu městečku Na Vinici se zase o kousek přiblížilo. Na radnici už připravují překládku inženýrských sítí tak, aby se ze silničky, kam se vejde jen jedno auto, stala normální silnice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Pokud by se městu podařilo vysoutěžit firmu i na vlastní rozšíření, mohlo by se možná už během léta začít pracovat. Jisté to ale ještě není. „Pokud to bude se zakázkami jako nyní, tak se nám na léto, kdy mají firmy nejvíc práce, nemusí do výběrového řízení nikdo přihlásit,“ řekl starosta Vít Rakušan.