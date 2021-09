„Nález prověřujeme, z preventivních důvodů bylo z okolí evakuováno cca 40 osob,“ uvedla krátce po ohlášení případu policejní mluvčí Lucie Nováková.

Jednalo se o kufr odložený u bankomatu ve vestibulu.

Pyrotechnik kufr zkontroloval, co v něm bylo, policie neprozradila, konec konců je to osobní záležitost zapomnětlivého cestujícího, co si na cestu sbalí. Každopádně výbušnina uvnitř zavazadla nebyla.