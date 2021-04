Rozkopané ulice města: s příchodem jara začínají v Kolíně opravy a uzavírky

Oprava povrchu silnice spojená s uzavírkou se od 19. do 26. dubna plánuje v Jateční ulici v Kolíně. Další kratší uzavírka čeká na řidiče v Rubešově ulici, a to od 22. do 24. dubna. „Dlouhodobě se potýkáme s vylamováním a vypadáváním kostek. Ať chceme nebo ne, doprava v centru města je poměrně vysoká a v zatáčkách a křižovatkách kostky trpí,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

V prvních květnových dnech se rozjede velká rekonstrukce Kolínské ulice v Sendražicích. Bude se nejen opravovat komunikace, ale dojde i na vybudování tří parkovacích míst. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je na konci července. Po dobu rekonstrukce bude úsek uzavřen a objízdná trasa povede Hřbitovní ulicí. Očekávat lze určité dočasné zhoršení dopravní situace, omezení průjezdnosti, možnosti parkování a přístupu k nemovitostem.