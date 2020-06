Úvaly rozdělí na několik parkovacích zón

V nedalekém a co do velikosti srovnatelném Českém Brodě našlo poučení vedení Úval a rozhodlo se řešit situaci se stále nedostatečným počtem parkovacích míst trochu jinak. V Českém Brodě už vybudovali stovky dalších míst, ale stále je to málo. A tak si v Úvalech po konzultaci s odborníky řekli, že půjdou jinou cestou.

