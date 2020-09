/FOTOGALERIE/ Typicky podzimní ráz s nižšími teplotami a nezřídka deštěm si počasí připravilo pro Kolínsko na první školní den. Takže řada škol, která s ohledem na výskyt onemocnění covid 19 plánovala vítání prvňáčků venku, akci na poslední chvíli přesunula pod střechu. Jinde se suchou variantou ani nepočítali a někde naopak malou slavnost pod širým nebem nakonec zvládli.

Ze zahájení školního roku 2020/2021 v Základní škole Mnichovická v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Místo na školním hřišti se vítání nejmenších žáčků přesunulo kvůli dešti pod střechu například na Základní škole Mnichovická v Kolíně. „Naposledy jsme se vámi viděli v březnu a vůbec by nás nenapadlo, co se do 1. září všechno stane,“ vítala prvňáčky v tělocvičně ředitelka Iva Lokajová.