ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Přesto neváhali lékárníci stižení nedostatkem ochranných pomůcek pomáhat svému okolí a vybavovat lidi rouškami, pokud je na začátku koronakrize neměli. Lékárníkům jako hrdinům z první linie pomohl v minulém týdnu Středočeský kraj, který distribuoval pomůcky podle počtu lékárníků v konkrétní lékárně. Pomoc od kraje ale nebyla jediná, pomůcky získali například od České lékarnické komory.

Přesto ale někteří lékárníci nepolevují a ochranné pomůcky vyrábějí vlastní. „Samozřejmě si šijeme,“ odpověděla na dotaz Deníku Miroslava Bucharová z lékárny Helios v Kolíně, zda i lékárníci následovali trend minulých týdnů. Profesionální pomůcky sice přišly, ale je otázkou, jak dlouho lékárníkům vydrží. „Dostali jsme šest respirátorů na osobu od kraje, tento týden devět od komory,“ vysvětlila.

Lékárníci jsou koronaviru na ráně a k počtům respirátorů říkají, že to je rozhodně lepší než nic. „Respirátor je ale na 24 hodin, takže je musíme každý den měnit. Určitě to není zásoba na delší dobu,“ uvedla Miroslava Bucharová. Zlepšení v současném stavu vidí i Jana Woody z lékárny Dr. Max v Kolíně. „Teď už to je určitě lepší, na začátku jsme si museli šít. Teď už máme vyšší třídy respirátorů,“ uvedla.

Že zásoba respirátorů vydrží zhruba na týden, odhaduje Jana Zuberová z Lékárny Santé Český Brod.

Také si šili svoje roušky

Lékárníka Petra Koláře ze Zálabské lékárny jsme zrovna telefonicky zastihli, když se chystal jít pro respirátory, které lékárny získaly od kraje. „Dostali jsme asi padesát roušek. Dosud jsme nebyli chráněni, museli jsme si šít svoje roušky,“ popsal první dny a týdny.

Podotkl ale, že to je zhruba devět respirátorů na jednoho lékárníka. „Teoreticky to je na devět dní, na měsíc to určitě nebude. Ale věřím tomu, že stát dělá vše, co je v jeho silách. Všem fandím, pracují, nechci je hanit. Tohle přece nikdy nikdo nezažil, něco takového se nedá předpovídat,“ řekl.

Otázkou tak zůstává, jak se chystají lékárníci řešit situaci, pokud by se jim nedostávalo respirátorů. Odpověď je velmi jednoduchá; situaci budou řešit jako dosud. Tedy ušitými látkovými rouškami. Není to ale jediné opatření – další, které používají, v současné době velmi dobře znáte z řady obchodů. „Máme navíc plexisklo před expedičním prostorem,“ nastínila Miroslava Bucharová z lékárny Helios.

Další opatření je například pouštění pacientů v menším počtu. „Děláme, co můžeme,“ dodala. V kolínské lékárně Dr. Max pomáhali v tom smyslu, že lidem dávali roušky. „Na začátku totiž nosili převážně šály,“ podělila se o svoji zkušenost Jana Woody. „Máme spoustu ušitých roušek. Lidé je sem i nosí, rozdáváme je těm, kteří je nemají. Moje žena také šila. Všichni šijí,“ shrnul svoji zkušenost. Petr Kolář ze Zálabské lékárny.

Takový plán je v ostatních lékárnách. „Buď přijde další dodávka, nebo najedeme na látkové, které jsme ušili, nebo je nám třeba někdo přinesl,“ uvedla Jana Zuberová.