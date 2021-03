„Je to stále složité, ale za rok udělaly všechny školy ohromný kus práce. Každá nastolila systém, díky technice od ministerstva školství máme online hodiny, máme je jasně nastavené, komunikujeme jak synchronně, tak asynchorně,“ říká ředitelka 3. základní školy Kolín Irena Kaurová.

Před nedávnem právě tuto školu navštívila Česká školní inspekce pro republikovou zprávu zabývající se dopadem distančního vzdělávání. „Myslím, že jsme dopadli dobře,“ soudí ředitelka.

Nicméně když se část žáků na čas vrátila zpět do školních lavic na klasickou, prezenční výuku, byla na nich doba strávená na distanční výuce podle slov ředitelky samozřejmě znát. „Není to jen o tom, co se děti naučily, ale především o tom, že se nestačily upevnit sociální vazby. Dětem vždycky dlouho trvá, než si zvyknou na určitý režim, je to také o přátelství ve třídě atd.,“ popisuje ředitelka.

Současně velmi chválí spolupráci s rodiči. „Klobouk dolů, velmi nám v této těžké době pomáhají, většina komunikuje. Můžeme být sebelepší online, ale když není každodenní prezenční výuka, je to hodně o rodičích. Těžké to mají děti, rodiče i my. Ale snad už se objeví světlo na konci tunelu,“ shrnula Irena Kaurová.

Podobně hovoří také v Základní škole v Týnci nad Labem. „Samozřejmě to není takové, jako kdyby byla prezenční výuka, je to pro učitele časově náročnější na přípravu i vyhodnocení, ale co se dá dělat. Na dětech je distanční výuka znát, znát je i to, kde se jim rodiče více věnují, kde je třeba v rodinách lepší technika. Snažíme se situaci řešit individuálními konzultacemi. Každopádně ale chybí sociální kontakt, to je bez diskuze,“ popsal ředitel Hynek Radouš.

Jako složité, únavné, demotivující charakterizoval náročnost distanční výuky ředitel Základní školy Plaňany Martin Šmahel. „Ale funguje to, stížnosti nejsou. Dvě třetiny výuky máme online, ostatní přípravu bez připojení. Vychytali jsme systém, aby to děti i učitelé zvládli a nezatěžovalo to tolik rodiče. Zejména u nejmladších žáků se snažíme, aby co nejvíce udělali online s učitelem,“ nastínil ředitel.

A když se děti vrátily na chvíli do školy? „Užívaly si to, bylo o hodně složitější učit, děti potřebovaly komunikovat, učitel byl jaksi navíc, děti potřebovaly sebe navzájem,“ dodal.