Z řad občanů se scházejí stížnosti, podle kterých se často stává, že se otevřou dveře pouze prostřední a zadní a někdy ani ty ne. „Vepředu se dá nastoupit málo kdy. Dnes se mi dokonce stalo, že zůstaly zavřené i zadní dveře a já narychlo musela přejít k prostředním. Je to maličkost, ale někdo starší by mohl mít problém,“ uvedla Kolíňačka Nikola, která hromadnou dopravu využívá pravidelně.

Zabarikádujte se, doporučoval dispečer

Vedení města si trvá na svém. Tento bod přepravního řádu bude po provozovateli vyžadovat. A OAD už dalo řidičům jasný pokyn. „Mají všechno otevírat,“ řekl dispečer OAD Kolín Ondřej Vejsada. Doplnil však, že sám původně všem šoférům zdůrazňoval obezřetnost. „Doporučil jsem jim, aby se přehnaně řečeno zabarikádovali, a to z důvodu bezpečnosti. Začala jezdit spousta lidí, kteří neměli ani těch čtrnáct korun na jízdné a některé naše řidičky ženy jsou subtilnější postavy,“ vyjádřil obavu o zdraví svých dispečer. „V autobusech už jsme měli namočeno, nazvraceno, dokonce i krev,“ dodal.

Kolín hodlá osazovat další kamery, ty speciální rozliší i registrační značky

Přání radnice je však jasné, a tak již musel provozovatel pohrozit zaměstnancům pokutami za nedodržování daného nařízení. Sankce by totiž při dlouhodobé nespokojenosti hrozily samotné přepravní společnosti. „Je to až krajní řešení, ke kterému samozřejmě nechceme přistupovat, ale ano, mohli bychom OAD sankcionovat za nedodržení podmínek. Za sebe věřím, že dojde k lidské domluvě, jelikož nežádáme o zas tak náročnou věc,“ řekl starosta Kolína Michael Kašpar.

Plexisklo v autobusech? Zřejmě nereálné

Podle Ondřeje Vejsady by bylo ideální řidiče a řidičky umístit alespoň za plexisklo tak, jako to mají například v Praze. To by však podle jeho slov byla nákladná investice a obává se, že nebude reálná.