„Přestože je osazené dopravní značení, stejně to řidiči zkoušejí a plýtvají časem i benzínem,“ poznamenal místostarosta Michal Najbrt.

Investorem rekonstrukce přejezdu je Správa železnic. Oprava je přitom termínově sladěna s rekonstrukcí povrchu a dešťové kanalizace v části silnice ve Starém Kolíně.

Uzavírka přejezdu ve Starokolínské ulici v Kolíně je plánována zhruba na dva týdny, odbor dopravy ji povolil do 15. září. Vzhledem k příhodnému počasí i aktuálnímu postupu prací by se mohla zkrátit. Poté bude moci alespoň část řidičů jedoucích po silnici I/38 pro příjezd do Kolína využít příjezd po Starokolínské ulici.