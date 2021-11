/FOTOGALERIE/ Po více jak dvou měsících si řidiči jedoucí z Kutné Hory do Kolína a zpět mohou oddechnout. Od čtvrtka 11. listopadu je hlavní tah mezi oběma městy, silnice I/38, znovu průjezdný oběma jízdními pruhy.

Řidiči se dočkali. Po osmatřicítce znovu oběma pruhy. | Foto: ŘSD

"Ve středu 10. listopadu proběhla pokládka obrusné vrstvy vozovky mezi odbočkou na Kaňk a na Starý Kolín. To nám umožní, abychom tento přibližně 700 metrů dlouhý úsek uvedli dnes do provozu v režimu předčasného užívání stavby. Pro řidiče to znamená, že zde v tomto roce končí kyvadlově řízená doprava," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.