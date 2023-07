To nejhorší mělo teprve přijít

Vlastně – ani ne dva dny. Oheň se blížil k jejich rezortu. V sobotu proto přestala fungovat elektřina a ruku v ruce s tím přestala téct kohoutková voda. Při celodenních teplotách přes třicet stupňů Celsia nebylo bez fungující klimatizace hotelovým hostům právě nejpříjemněji. To nejhorší však teprve mělo přijít. V sobotu ve zhruba 23 hodin začala evakuace. Hotelové pracovnice řekly hostům, že si mají co nejrychleji zabalit a dostavit se na pláž. Tam už ale čekaly další stovky lidí, které tam od sobotního dopoledne vozily autobusy z nejvíce zasažených lokalit. Navíc se zde začali seskupovat i další lidé ubytovaní ve městě Gennadion.

„Z ohně jako takového jsme bezprostřední strach neměli. Podle mě byl od nás nějakých pět kilometrů. Strach byl hlavně z nejistoty, co s námi bude, jelikož evakuace probíhala dost nekoordinovaně,“ přiznal Petr Černý. Ještě v noci je z pláže přesunuli nahoru na hlavní silnici. „Prý že někam půjdeme. Více jsme nevěděli. Nikdo nevěděl, kam jdeme. Pak nás ale policisté poslali zpět, odkud jsme vyšli.“ Ti, kteří se vrátili nejrychleji, se dostali na lodě, jež je převezly na sever ostrova. Jejich kapacita však byla velmi omezená a některé dokonce odmítaly nalodit pasažéry s kufry. Rodina Petra Černého se sice na žádnou z lodí nevešla, dostala se však do autobusu, který zrovna po hlavní silnici projížděl. Ten je odvezl na jih ostrova.

„Naštěstí jsme si stihli vzít všechny věci, ne všem se to povedlo. Přivezli nás do jiného hotelu a tam mohlo být snad tisíc lidí. Prostě shromaždiště. Tam jsme byli zbytek noci na neděli a ráno už nás odváželi na sever. Tam jsme se dostali do dalšího hotelu.“ Nejistota však nevymizela. Od cestovních kanceláří bylo prý informací pomálu. Delegáti nevěděli, kam turisté v autobusu jedou, dozvěděli se to až chvíli před příjezdem do destinace. Petr Černý podotkl, že se o ně ve všech hotelech dobře postarali, situace však byla pro všechny více než náročná.

Z ruzyňského letiště odlétali v pondělí 24. července odpoledne na Rhodos další turisté, často s obavami:

„Měli jsme možnost se napít, najíst a vysprchovat. Jenže jsme tam měli zůstat jednu noc a pak zase jet jinam a to pro nás byla poslední kapka,“ popsal důvody, proč využil možnosti, o které se dozvěděl od animátorek z ubytování na severu, odletět domů dříve. Díky animátorkám se rodině podařilo spojit s cestovní kanceláří a přihlásit se do druhého evakuačního letu do Česka. „Neviděli jsme už jinou možnost. Pendlovat z hotelu na hotel se nám nechtělo, návrat do našeho rezortu také nevypadal úplně reálně, a tak jsme možnosti odletět dříve využili,“ dodal Petr Černý, který nyní chystá kontaktovat cestovní kancelář ohledně náhrady.