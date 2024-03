V parku by se měl objevit nově vodní prvek či veřejné toalety. Projektantská cena prací činí 29 milionů korun bez DPH. Během revitalizace parku Komenského dojde k minimálnímu zásahu do zeleně, jak potvrdil starosta Kolína Michael Kašpar. „Snažili jsme se, aby naopak zeleň přibyla. Takže se budou hodně vysazovat keře a květiny. Kácet by se mělo v jednotkách kusů a půjde pouze o nebezpečné dřeviny.“

Přibydou také nové veřejné toalety, ty stávající radnice přestěhuje v rámci projektu Vylaď Kolín ke sportovnímu hřišti u Seifertovy ulice. Novinkou bude rovněž vodní prvek, kterým by měl být chodníček podobný tomu, který se nachází v lázeňském parku v nedalekých Poděbradech. Vznikne také podzemní nádrž na zadržování dešťové vody, která bude právě tento vodní prvek zásobovat.

„Byla to podmínka pro dotaci z Evropské unie, na kterou jsme podali žádost. Pokud to dopadne, můžeme pokrýt až 85 procent nákladů penězi právě z této dotace, což by výrazně ušetřilo městskému rozpočtu,“ míní Michael Kašpar. Pokud půjde výběrové řízení podle plánu, měla by se realizace revitalizace Komenského parku stihnout dokončit ještě v letošním roce. Projekt se navíc připravuje tak, aby poté navazoval na rekonstrukci přilehlé Kutnohorské ulice.