Co nevidět, pravděpodobně už od 1. července, se spustí i zákaznický portál. „Ten obsahuje data ze smart měřidel, uživatel si může porovnávat spotřebu s minulostí, sám si nastaví alarm, třeba když mu denní spotřeba překročí běžnou hodnotu – na email, na telefon,“ popsal Tomáš Holub, manažer projektu Smart Metering.

Typy alarmu jsou dva, jeden si nastavuje odběratel, druhý je automatický, který vyhodnocuje samo měřidlo a zachytí třeba protékající toaletu nebo protékající ventil bojleru, což je defekt, který není na první pohled vidět.

Portál mohou využívat i ti, kteří ještě smart měřidlo nemají. Mohou tam vyřídit běžné žádosti, kvůli kterým dnes musí chodit do sídla Energie AG Kolín nebo je řešit prostřednictvím mailů. Jde například o změnu kontaktu, zasílací adresy nebo platebního styku. Najdou tam i všechny dokumenty ke svému odběrnému místu - faktury, montážní lístky, reklamace… „Když zákazník zadá požadavek, přijde mu potvrzovací e-mail, že ho provozovatel převzal,“ připomněl Holub.

Další částí je takzvaný obchodní případ. Tam lze stáhnou dokumenty k odběrnému místu. Jsou tam i ceny, informace o platbách nebo o plánovaných odstávkách vody. Kdo má více odběrných míst, má na své heslo všechny pohromadě. K prvnímu přihlášení zákazník potřebuje jen některou z faktur, během chvíle pak dostane přihlašovací údaje.

Do konce letošního roku by mělo být v Kolíně osazeno smart vodoměry dalších zhruba 2200 odběrných míst. Začalo se v Kolíně II, na Výfuku a nyní se pokračuje přes Kolín IV ke Šťáralce, následně naváže Zálabí. Odběratelé za osazení nic neplatí, vodoměr by měl vydržet 15 let.

Celý Kolín by měl být chytrými měřidly pokrytý letos, do roku 2024 pak i všech 15 členských obcí vodohospodářského sdružení. Celkem jde o 8300 odběrných míst. „Po dokončení projektu se Kolín stane prvním a asi i jediným okresním městem, které bude mít plošnou digitalizaci sítě včetně online přenosů,“ poznamenala Slánská.

Po osazení první tisícovky chytrých vodoměrů už některé z nich zachytily havárie. Třeba na radnici, kde ve sklepě prasklo potrubí.