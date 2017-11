Rekonstrukce ve škole má zelenou

Kostelec n. Č. l. – Příprava a předfinancování projektu rekonstrukce specializovaných učeben v černokostelecké škole dostala od radnice zelenou. Rada města schválila rozpočet projektu, ve kterém by měli ve škole vzniknout nové učebny praktických činností. Projekt by měl celkově vyjít na 1,5 milionu korun.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Petr Švancara

Většinu nákladů, přesně 95%, by měla pokrýt dotace. Zbytek potřebných peněz uhradí základní škola z rezervního fondu. Uhradit by měla 75 tisíc korun.

Pro černokosteleckou školu nepůjde o první stavební práce. V současné době se dokončuje výstavba kontejnerových učeben. Ty mají vyřešit nedostatečnou kapacitu základní školy, kterou město řešilo několik let. V brzké době se do nových tříd budou stěhovat nejmenší žáčci školy. Původně měla být stavba hotová na sklonku prázdnin, to se však nepodařilo.