/FOTO, VIDEO/ Opravy silničních povrchů dále komplikují dopravu po Kolíně. Práce nyní začaly i v Havlíčkově ulici, kde je provoz zúžený od kruhového objezdu až k odbočce na Hluboký Důl. Mimo provoz jsou tak momentálně ve směru do centra některé autobusové zastávky.

Rekonstrukce povrchu Pražské pokračuje ve směru na Prahu. | Video: Petr Procházka

Po kompletně novém povrchu už se obousměrně jezdí na Pražské u Lidlu, omezení začíná až křižovatkou s ulicí 5. května. Úsek vedoucí přes křižovatku „Modrý bod“ má již hotový nový asfalt ve směru do centra a nyní se zde usilovně pracuje ve směru na Prahu. Zákaz vjezdu je zde z centra, Benešovou se již od sídliště na hlavní silnice dostanete. „Počasí nám v posledních dnech poměrně přeje, takže práce jde rychle od ruky. Starý povrch jsme již zbrousili, na některých místech tohoto směru už je nový. Ten budeme postupně dělat po celé ploše vozovky,“ uvedl dělník pracující na Pražské.

Další započatou etapou je opravu povrchu na Havlíčkově ulici. Tam nyní probíhají práce ve směru od Šťáralky ke kruhovému objezdu, díky dostatečné šíři vozovky se zde však provoz podařilo plnohodnotně udržet ve zúženém formátu od „kulaťáku“ po odbočku na obce Hluboký Důl a Nebovidy.

Zdroj: Petr Procházka

Zúžený průjezd Havlíčkovou ulicí.

Pozor by si měli dát hlavně ti, kteří v těchto místech využívají městskou autobusovou dopravu, bez obsluhy jsou totiž momentálně hned tři zastávky ve směru do centra. Jedná se o stanice Místní dráha, Tesla a Tylova. V opačném směru je provoz zachován.

Problémy to tak cestujícím přináší, Jiří Horák však přišel s návodem, jak si pomoci. „Potřebuji do města, tak se svezu směrem na Šťáralku a na nejbližší zastávce, která funguje i v opačném směru, vyskočím a přesednu. Když se teď jezdí zadarmo, tak to člověku maximálně sebere nějaký čas navíc.“ Dá se očekávat, že až se uzavřený směr prohodí, čeká tentýž osud zastávky ve druhém směru. Momentálně zde však stále probíhá broušení starého povrchu, jenž bude vzhledem k délce a šířce úseku trvat. Na pražské by mělo být hotovo dříve.