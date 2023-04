/FOTO, VIDEO/ Opravy povrchů na průtahu městem se přesunuly do obávanější části, a to sice na světelnou křižovatku u Modrého bodu. Stejnojmenná autobusová zastávka tak zůstala mimo provoz, upozornění pro cestující byste tam ale hledali marně.

Rekonstrukce křižovatky u Modrého bodu. | Video: Petr Procházka

Kudy městská doprava místo objíždí zjistil Kolínský deník. Redaktor Deníku nasedl na zastávce U Kauflandu do autobusu linky 2 jedoucím směrem na vlakové nádraží. Trasa vypadala jako obvykle, přes Benešovu a Samoobsluhu se bus pomalu blížil ke kritické křižovatce. Místo toho, aby vůz jel rovně na Modrý bod, ale zahnul do ulice V Zídkách a následně kolem tzv. Letné mířil dál Riegrovou a poté se napojil na Jaselskou.

Na velké světelné křižovatce poté autobus odbočil doleva na Legerovu a vrátil se zpět na zastávku Pošta. Od té už pak pokračoval podle standardního jízdního řádu, na vlakové nádraží dorazil s osmi minutovým zpožděním. Omezení se týká linek 1, 2, 4, 6 a 10.

Důchodkyně Milada bydlí nedaleko rekonstruovaného místa a po smrti manžela se po Kolíně pohybuje hlavně hromadnou dopravou. Nefunkční zastávka nedaleko domu ji překvapila. „Šla jsem na Modrý bod jako obvykle a chvíli tam i čekala, ale když nic nejelo, došlo mi, že vzhledem k těm strojům na křižovatce tahle zastávka asi nefunguje. Kdyby tu byl alespoň nějaký vzkaz, kam dojít, ušetřilo by to lidem spoustu času,“ postěžovala si.

Další etapa rekonstrukce průtahu městem nekomplikuje život jen těm, co jezdí autobusy. I řidiči osobních automobilů musí místo objíždět přes sídliště, křižovatka je průjezdná jen po hlavní silnici a navíc je zúžená do dvou pruhů. Stav oprav zhodnotil člen týmu stavařů: „Nyní máme vyfrézovanou polovinu vozovky, která normálně slouží pro směr do centra. Začínáme pokládat finální asfaltovou vrstvu, ale jak dlouho nám to potrvá také záleží na počasí. Jedná se o poměrně dlouhý a také široký úsek. A poté nás samozřejmě čeká druhá strana.“

Zdroj: Petr Procházka

Dělníci už pokládají nový povrch.

Rekonstrukce povrchu bývalého průtahu městem postupně ochromí další dopravní tepny. Podobný osud totiž čeká i velkou světelnou křižovatku ulic Jaselská, Žižkova a Legerova, kdy půjde projíždět opět jen po hlavní prvně jmenované. V létě pak uzavírka nemine ani velký kruhový objezd poblíž nádraží, tam by práce měly začít až o letních prázdninách. „Etapovými pracemi se snažíme co nejméně komplikovat život obyvatel města, i když je to samozřejmě těžké. Práce jdou poměrně rychle, takže věřím, že to lidé pochopí a vydrží,“ uvedl místostarosta Kolína Michal Najbrt.