Rekonstrukce prozatím omezila jen parkování

Kostelec n. Č. l. – Pouze parkování před základní školou v současné době omezila I. etapa projektu, který má za cíl zvýšit bezpečnost chodců ve městě. Žádná omezení v dopravě prozatím způsobená nejsou. „Děti se do školy dostanou bez problémů,“ řekl starosta města Jiří Kahoun s tím, že v současné chvíli je připravený podklad chodníků v této části města a zhotovitel čeká jen na dodání žulových kostek, aby mohl začít dláždit.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Radim Havlík

Materiál sice již Černokostelečtí měli, nakonec však museli objednat světlejší žulu, aby na chodnících řádně vynikl vzor. Na rekonstrukci v centru města totiž dohlížejí památkáři, jejichž přání musí vedení města respektovat.

Ačkoli rekonstrukce začala na náměstí Smiřických, týká se také Pražské a Kutnohorské ulice. Právě v prvním jmenované ulici se s pracemi bude pokračovat poté, co budou dokončené opravy na náměstí.

Firma bude budovat nové chodníky směrem k budově pošty. „V Pražské ulici zřejmě již k dopravním omezením dojde. Ulice je úzká,“ podotkl Jiří Kahoun.

Ten také prozradil, že celá rekonstrukce je rozdělená do dvou fází. Ta první by měla být dokončená ještě v letošním roce. „První etapa by měla být hotová do prosince, druhá etapa pak začne na jaře příštího roku,“ řekl s tím, že v druhé etapě se bude mimo jiné zabudovávat elektřina do země. Kromě toho se také v dalších částech města budou upravovat stávající přechody tak, aby byly bezpečnější a mimo jiné také bezbariérové přístupné.

Ačkoli práce začali poměrně nedávno, Černokostelečtí jsou již netrpěliví. V následujícím roce přitom musí počítat s výkopovými pracemi v již uvedených ulicích. „Chápu, že se to musí opravit. Ačkoli je škoda, že se začalo právě v období podzimních plískanic,“ řekla Hana Novotná.

Díky rekonstrukci se kromě nových chodníků Černokostelečtí dočkají také instalace navigačních prvků pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a přechody na náměstí v přilehlých ulicích budou bezbariérově přístupné.

Mimo jiné budou zajištěné vodící linie a při větší vzdálenosti pak bude úsek doplněný umělou vodící linií. Nainstalované budou také signální pásy.

Po realizaci projektu vedení města očekává zvýšenou bezpečnost provozu v řešených lokalitách, protože všichni chodci budou moci bez omezení používat chodníky s bezbariérovou úpravou a k přecházení budou používat právě místa k tomu určená. Bezbariérové úpravy na chodnících by navíc měly zajistit také bezbariérový přístup k zastávkám hromadné dopravy.

V KOLÍNĚ BUDUJÍ SILNICE I CHODNÍKY CELÝ ROK

Zatímco v Kostelci nad Černými lesy teprve budovat začínají, v Kolíně si již na dopravní a další komplikace vzhledem k rozsáhlým rekonstrukcím několika ulic lidé již poměrně zvykli. Aktuálně začala rekonstrukce Pražské ulice, kde se bude mimo jiné pracovat na inženýrských sítích, zeleni, silnicích a chodnících.

Zvýšení bezpečnosti chodců v Kostelci nad Černými lesy. Termín realizace 2/2016 - 10/2018. Náklady projektu: 8 782 600 korun. Dotace: 7 947 900 korun. Náklady pro město: 883 100 korun.

Cíle projektu: zvýšení bezpečnosti chodců, posílení mobility osob s omezenou schopností pohybu a orientace v řešené oblasti.